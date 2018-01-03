Эрнесто Вальверде: "Коутинью – большой мастер, но меня волнуют игроки "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сказал, что его больше беспокоят слухи о том, что "Манчестер Сити" готов заплатить за защитника каталонцев Самюэля Юмтити 60 миллионов евро, а не спекуляции на тему перехода в стан сине-гранатовых полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. По информации СМИ, английский клуб готов рассмотреть различные варианты оформления трансфера 25-летнего бразильца, не "Барса" еще не направила мерсисайдцам официального предложения.

– Коутинью, безусловно, большой мастер. Но он игрок другой команды, – цитирует Marca Вальверде. – Не знаю, что произойдет дальше, но я больше волнуюсь об игроках моей команды. Что до Юмтити, он тоже игрок высокого уровня. Надеемся, что он будет играть за "Барселону" еще долгие годы.