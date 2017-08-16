Эрнесто Вальверде: "Конечно, я рассчитываю на Серхи Роберто"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сообщил, что рассчитывает на полузащитника Серхи Роберто. Ранее появлялась информация, что 25-летний хавбек недоволен положением в клубе.

– Я конечно же рассчитываю на Серхи Роберто, – цитирует AS Вальверде. – Не важно, как много он играл под моим руководством, выходил на поле в основе или нет. Я связываю с ним большие надежды.

По данным СМИ, Роберто может покинуть каталонский клуб, поскольку в команду пришел Паулинью. Ранее появлялась информация, что полузащитник может продолжить карьеру в "Челси". В его услугах заинтересован главный тренер лондонцев Антонио Конте. Также сообщалось, что интерес к Роберто проявляли "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Хавбек выступает за "Барселону" с сезона-2010/11. В составе каталонцев он провел 154 матча во всех турнирах, забив 6 голов. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.