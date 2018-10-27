Эрнесто Вальверде: "Класико существовало и до Месси с Роналду"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не считает, что противостояние с "Реалом" в предстоящем туре чемпионата Испании будет менее напряженным из-за отсутствия на поле Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Португалец покинул "Реал" летом, перейдя в "Ювентус", а "Барселона" потеряла Месси из-за травмы.

– Класико существовало и до Месси с Роналду, – цитирует AS Вальверде. – Были больше игры, звездные игроки, мощное напряжение, страсти. Класико всегда было самим собой.

"Реал" сейчас переживает спад. Но все команды испытывают взлеты и падения. У мадридцев много ресурсов, чтобы преодолеть этот негатив. Мы должны смотреть на себя и стараться победить.