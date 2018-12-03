Эрнесто Вальверде: "Карлес Аленья дал нам свежий импульс в трудный момент"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил новичка команды Карлеса Аленью, который в матче с "Вильярреалом" (2:0) забил свой первый гол за "блауграну".

"Это был первый гол для Аленьи. Вообще, он делал более, чем достаточно, для того, чтобы играть за первую команду. Карлес дал свежий импульс в трудный момент игры. У Дембеле сегодня также получилась выдающаяся игра. Усман обладает множеством интересных черт. Он хорошо забегает за спину, быстро бежит, точно бьет, классно обводит. Я им очень доволен сегодня, надеюсь, он сохранит свой уровень в следующих играх", - приводит слова Вальверде AS.

Для 20-летнего Карлеса Аленьи матч с "Вильярреалом" стал третьим в карьере за первую команду "Барселоны". Благодаря его голу, "сине-гранатовые выиграли и вышли на первое место в Ла Лиге с 28 очками в 14 матчах. Они на один балл опережают идущую второй "Севилью".