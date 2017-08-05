Эрнесто Вальверде: "Хотели, чтобы Неймар остался в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о том, что он хотел сохранить нападающего Неймара в составе команды. В четверг бразилец подписал пятилетний контракт с "ПСЖ". Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

- Каждый сам выбирает свою судьбу, - цитирует AS Вальверде. - Мы должны смотреть в наше будущее и рассматривать тех футболистов, что есть в нашем распоряжении. Мы желаем Неймару удачи. Эта страница перевернута, нас ждут другие открытия. Скажу, что мы хотели, чтобы он остался.