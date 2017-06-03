Эрнесто Вальверде: "Хочется поскорее начать работу в "Барселоне"

Новый главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что ему не терпится скорее надеть спортивный костюм и начать работу в клубе. Специалист также добавил, что понимает всю ответственность и значимость своего положения.

53-летний Вальверде подписал контракт с сине-гранатовыми 1 июня, соглашение рассчитано на два года.

– С тех пор, как я прибыл в Барселону, все развивается очень стремительно, – приводит пресс-служба "Барселоны" слова Вальверде. – События идут один за другим. Я догадывался, что так все и будет, но именно в такие моменты осознаешь истинное величие больших клубов. Для этого нужно оказаться внутри. Мне хочется поскорее надеть спортивный костюм и начать работу в "Барселоне". Я понимаю всю ответственность и значимость своего положения. Чтобы попасть в клуб такого уровня, многое должно сойтись.