Эрнесто Вальверде: "Гол Деулофеу был крайне сомнительным, если посмотреть на реакцию игроков "Малаги"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча с "Малагой" (2:0) в чемпионате Испании сомневается, правильно ли засчитали гол, который забил Жерар Деулофеу. Он забил после того, как арбитры не увидели, что мяч покинул пределы поля в завершающей стадии атаки сине-гранатовых.
- Честно говоря, с тренерский скамьи было плохо видно, - цитирует Football Espana Вальверде. Но этот гол был крайне сомнительным, если посмотреть на реакцию игроков "Малаги".
Gol ilegal de Deulofeu: el balón salió antes del centro de Digne https://t.co/BtA79QYbjg pic.twitter.com/qw0y5atP0N– El Fuera de Juego (@elfuera_dejuego) 22 октября 2017 г.