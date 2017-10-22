Эрнесто Вальверде: "Гол Деулофеу был крайне сомнительным, если посмотреть на реакцию игроков "Малаги"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча с "Малагой" (2:0) в чемпионате Испании сомневается, правильно ли засчитали гол, который забил Жерар Деулофеу. Он забил после того, как арбитры не увидели, что мяч покинул пределы поля в завершающей стадии атаки сине-гранатовых.

- Честно говоря, с тренерский скамьи было плохо видно, - цитирует Football Espana Вальверде. Но этот гол был крайне сомнительным, если посмотреть на реакцию игроков "Малаги".