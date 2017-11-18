15:09 | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Фанаты не должны беспокоиться о контракте Месси"


Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде призвал болельщиков не беспокоиться по поводу продления контракта нападающего Лионеля Месси. Ранее глава ла лиги Хавьер Тебас отметил, что аргентинец уже подписал новый договор с каталонцами, но эту информацию в клубе не комментируют.

– Я хочу сказать фанатам, чтобы они не беспокоились о контракте Месси, – цитирует AFP Вальверде. – Просто посмотрите на его игру. Если посмотреть на то, как он играет, заметно, что Лионель ни о чем не беспокоится. Он играет эффективно и легко. Приятно наблюдать за его игрой.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий