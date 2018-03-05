08:11 | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Это еще не конец. Впереди много матчей"


Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Атлетико" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании отметил игру нападающего Лионеля Месси и добавил, что пока рано праздновать чемпионство. Единственный гол в этой встрече забил Месси.

– Месси нет равных в мире. Не знаю, что бы было, если бы он играл за "Атлетико". Даже представлять не хочу, – цитирует Вальверде Marca. – У соперника сегодня не было явных голевых моментов. Это важная игра. Довольны этой победой. Она очень важна для титула, однако это еще не конец. Впереди еще много матчей.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!