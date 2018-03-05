Эрнесто Вальверде: "Это еще не конец. Впереди много матчей"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Атлетико" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании отметил игру нападающего Лионеля Месси и добавил, что пока рано праздновать чемпионство. Единственный гол в этой встрече забил Месси.

– Месси нет равных в мире. Не знаю, что бы было, если бы он играл за "Атлетико". Даже представлять не хочу, – цитирует Вальверде Marca. – У соперника сегодня не было явных голевых моментов. Это важная игра. Довольны этой победой. Она очень важна для титула, однако это еще не конец. Впереди еще много матчей.