Эрнесто Вальверде: "Это был один из самых сложных матчей для "Барселоны" в сезоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы в первом матче 1/16 финала с "Культураль Леонеса" признался, что игра была сложной. Однако он остался идоволен игрой молодых игроков.

- Это была сложная игра, - цитирует пресс-служба клуба Вальверде. - Это был один из самых сложных матчей в сезоне. Тем не менее, команда показала правильное отношение к игре. Футбол всегда является постоянным испытанием, но сегодня я видел много хороших вещей. Мои игроки выглядели хорошо, хотя некоторые из них еще недавно играли за вторуб команду в сегунде.