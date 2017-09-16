Эрнесто Вальверде: "Это был хороший тест для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1) отметил, что встреча получилось очень тяжелой, а соперник отлично действовал в обороне. По словам наставника, для каталонцев эта игра стала отличной проверкой.

– Победа стоила нам очень дорого. Матч был жестким и очень трудным, - цитирует Вальверде Marca. - Соперник связал нас, не давал маневрировать. Однако мы смогли перевернуть ход встречи. Это был хороший тест для нас.

Соперник хорошо оборонялся. Там пришлось преодолевать его давление. После пропущенного гола мы верили, что сможем вернуться. У нас получилось. В перерыве мы говорили о том, что у нас не получается играть быстрее. Трава была сухой, и мяч плохо катился.