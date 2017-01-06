Эрнесто Вальверде: "Еще ничего не решено, но у "Атлетика" есть небольшое преимущество над "Барселоной"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде остался доволен победой над "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:1). Также он отметил сложность поединка в связи с двумя красными карточками.

- Это была тяжелая и напряженная игра, как и любая другая против "Барселоны", - цитирует Football Espana Вальверде. - Мы были хороши в первой половине и нам повезло во втором тайме. Затем Месси забил отличный гол. "Атлетику" пришлось уйти в глубокую оборону из-за красных карточек. К счастью, последний удар не достиг цели и теперь у нас есть небольшое преимущество. Еще ничего не решено, но мы очень довольны тем, как прошел этот матч.