Эрнесто Вальверде: "Дембеле придает "Барселоне" агрессии"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с "Райо Вальекано" (3:2). По ходу встречи каталонцы вели со счетом 1:0, а потом проигрывали 1:2.

– Мы хорошо начали матч, контролировали мяч и создавали моменты, особенно на левом фланге, откуда пришел первый гол, – цитирует AFP Вальверде. – Но по ходу матча не смогли развить успех. У "Райо Вальекано" хорошая команда, она смогла сравнять счет. Мы расслабились, и они этим воспользовались. Мы собрались в конце игры.

Дембеле придает нам агрессии в атаке. Он хорош в игре один в один и хорошо использует пространство. Мы многого от него ждем. Он забил важнейший мяч. Суарес тоже берет на себя ответственность. Луис забивает в очень важные ключевые моменты.