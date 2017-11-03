Эрнесто Вальверде: "Дембеле не вернется до Рождества"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде опроверг слухи о том, что травмированный форвард Усман Дембеле вернется на поле раньше предполагаемого срока. 20-летний француз, которому врачи прогнозировали восстановление до января, показал в Инстаграме фото, где он уже в бутсах.

– Это нормальный процесс восстановления, – цитирует AFP Вальверде. – Тот факт, что он надел бутсы, не означает его возвращения на месяц раньше. Мы думаем, что он вернется только после Рождества. Я с ним разговариваю, чтобы поддержать. Он доволен ходом восстановления. Но понятно, что игроку хочется как можно скорее вернуться.

Напомним, что Дембеле из-за травмы сухожилий не выходит на поле с середины сентября.