Эрнесто Вальверде: "Дембеле дает нам много возможностей"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде доволен тем, что его клуб подписал нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. По его словам, это создаст глубину состава.

– Этот игрок гарантирует нам глубину состава, – цитирует A Bola Вальверде. – Мы потеряли ее и восполнили потерю. Он может играть на обоих флангах и дает нам много возможностей. Он быстрый, техничный. Надеюсь, принесет нам много пользы. Это игрок, от которого многого ждут. Цены сейчас растут, что не должно удивлять. Неймар? Дембеле с нами, а он – нет. Для меня лучшие те, кто с нами.