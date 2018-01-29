Эрнесто Вальверде: "Чтобы Юмтити не сыграл рукой, ее можно было только отрезать"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча чемпионата Испании с "Алавесом" (2:1) подчеркнул, что игра получилась сложной. По его словам, в концовке встречи соперник затягивал время.

– Эта игра запомнится надолго, ведь нам было тяжело после пропущенного гола из-за контратаки, – цитирует Sport Вальверде. – В конце игры "Алавес" тянул время. Нам пришлось потрудиться. Пенальти за игру Юмтити? Чтобы он не сыграл рукой, ее можно было только отрезать. Думаю, он сыграл ненамеренно, но у всех свое мнение.​