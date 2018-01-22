Эрнесто Вальверде: "Цель "Барселоны" - выигрывать все матчи и оставаться первой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался удовлетворен игрой своей команды в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:0). Также он рассчитывает, что его игроки будут всегда едины.

- "Бетис" сделал этот матч тяжелым для нас, но мы продолжали бороться, - цитирует пресс-служба клуба Вальверде. - В сложной игре мы были терпеливы. Нам нужно было заставить соперника ошибиться.

Наша цель – продолжать лидировать в лиге и выиграть как можно больше матчей. Моя команда остается единой в хорошие и плохие моменты. Мы хотели бы сделать шаг вперед как единое целое.