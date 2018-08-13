Эрнесто Вальверде: "Барселоне" еще не хватает игровой практики, но мы счастливы"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча за Суперкубок Испании против "Севильи" (2:1) отметил, что команда пока не набрала оптимальной формы. Также он похвалил нападающего Усмана Дембеле, который принес каталонцам победу.

- Нам не хватает практики, но сейчас мы счастливы, потому что победили большого соперника, несмотря ни на что, - приводит пресс-служба "Барсы" слова Вальверде. - Мы пропустили первыми, но затем стали игрть лучше. Атмосфера в Танжере отличная, многие болельщики поддерживали нас.

Дембеле? Это игрок с отличными качествами, и сегодня он показал это. Он помог нам в очень сложном матче.