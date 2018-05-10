Эрнесто Вальверде: "Барселона" не собирается сбавлять обороты после победы в чемпионате"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Вильярреалом" в матче 34-го тура чемпионата Испании (5:1) отметил, что каталонцы не намерены сбавлять оборотов. Сине-гранатовые уже гарантировали себе первое место в таблице.

- Одна из наших целей после того, как мы стали чемпионами, заключается не в том, чтобы сбавить обороты и поддерживать боевой дух, который показывали в течение всего сезона, поэтому мы высоко ценим этот матч, – цитирует Football Espana Вальверде. - У нас был отличный первый тайм, во время которого мы абсолютно доминировали. Во второй половине игра была более открытой. Мы столкнулись с некоторыми опасными атаками, возможном, потому, что немного замедлились.