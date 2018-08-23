Эрнесто Вальверде: "Барселона" должна опираться на свою академию"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что тренерский штаб следит за академией клуба. Он ответил критикам, которые жалуются, что в основной команде "Барселоны" становится все меньше воспитанников.

– Это клуб с сильными традициями, и он всегда должен опираться на свою академию, – цитирует официальный сайт "Барселоны" Вальверде. – Мы всегда стремимся поощрять игроков из молодежной команды, связывать их с основной, давать возможность играть и тренироваться с первой командой. Но эта работа тоньше, чем просто постановка молодежи в состав. Наивно думать, что это так работает. Здесь требования совсем иного уровня. Мы постоянно ищем игроков, которые будут вписываться в философию "Барселоны". И я в восторге от того, что вижу в нашей второй команде. Там много талантов.