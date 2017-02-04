Эрнесто Вальверде: "Атлетик" будет свежее "Барселоны", поэтому должен играть интенсивно"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде считает, что его команда сможет навязать борьбу "Барселоне" в предстоящем матче чемпионата Испании. Он рассчитывает, что каталонцы будут уставшими после матча 1/2 финала Кубка Испании с "Атлетико" (2:1).

– Нам нужен высокий темп и хорошая интенсивность игры, – цитирует Marca Вальверде. – Мы немного свежее, потому что не играли в середине недели. Поэтому нужно сделать игру физически тяжелой. Мои игроки должны выдать свой максимум. Но нужно понимать, насколько опасны техничные игроки "Барселоны". Мы способны играть разнообразно и создавать проблемы. Только идеальная игра позволит победить.