Эрик Кантона: "Реал" не сделал чемпионский коридор в Барселоне? Да перестаньте!"

Легендарный нападающий Эрик Кантона не видит проблемы в том, что "Реал" не устроил "Барселоне" чемпионский коридор. Встреча, закончившаяся со счетом 2:2, проходила на "Камп Ноу", когда каталонцы уже завоевали чемпионство досрочно.

– Боже мой, "Реал" не сделал чемпионский коридор в Барселоне! Это отсутствие уважения. Да перестаньте! – цитирует A Bola Кантона. – Конечно, они этого не сделали, потому что ненавидят "Барселону". Это плохой пример для детей? А разве в такой поздний час они не должны были спать? В "Барселоне" так расстроились, что готовы были спустить собак на поле. Хватит уже об этом чемпионском коридоре.