Эрик Абидаль: "Юмтити будет для "Барселоны" темнокожим Беккенбауэром"

Бывший защитник "Барселоны" Эрик Абидаль высоко оценил талант новичка каталонского клуба Самюэля Юмтити. 22-летний воспитанник "Лиона" перешел в "Барселону" минувшим летом.

– Юмтити намного лучше меня, – цитирует Le Figaro Абидаля. – Он будет темнокожим Беккенбауэром для "Барселоны". У Юмтити было мало времени на изучение философии команды, ее менталитета. Но я потратил на изучение этого на полгода больше, чем он. Юмтити хорошо работает с мячом и очень спокоен. Он способен противостоять любому оппоненту.