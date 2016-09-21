18:35 | ФУТБОЛ — Испания

Эрик Абидаль: "Юмтити будет для "Барселоны" темнокожим Беккенбауэром"

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Бывший защитник "Барселоны" Эрик Абидаль высоко оценил талант новичка каталонского клуба Самюэля Юмтити. 22-летний воспитанник "Лиона" перешел в "Барселону" минувшим летом.

– Юмтити намного лучше меня, – цитирует Le Figaro Абидаля. – Он будет темнокожим Беккенбауэром для "Барселоны". У Юмтити было мало времени на изучение философии команды, ее менталитета. Но я потратил на изучение этого на полгода больше, чем он. Юмтити хорошо работает с мячом и очень спокоен. Он способен противостоять любому оппоненту.

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