Эрик Абидаль: "Когда я был болен раком, Месси просил не записывать видео для команды, чтобы не расстраивать парней"

Экс-защитник "Барселоны" Эрик Абидаль, сумевший победить рак, подчеркнул, что никому бы не пожелал испытать таких же страданий. Также француз отметил, что команда очень тяжело переживала его болезнь.

– Это боль, которую я запомнил на всю жизнь, – цитирует Marca Абидаля. – Это было невыносимо, словно меня резали заживо. Я был счастлив, когда врач сказал мне, что потребуется операция. Я никому бы не пожелал испытать подобные страдания.

Я был очень худым. Как-то перед игрой я отправил команде видео, чтобы поддержать парней. Знаете, что сказал мне после этого Месси? "Не посылай нам больше такие вещи, это причиняет настоящую боль". Но я все равно старался поддержать команду, но они сказали мне, что я выгляжу как мертвец, это их очень сильно расстраивало.

Когда Тьерри Анри приехал ко мне в больницу, я плакал словно ребенок, мне не хотелось, чтобы он видел меня таким. Но я был счастлив от того, что он навестил меня.

Напомним, что Абидаль выступал за "Барселону" с 2007 по 2013 год. Он провел 80 минут в финальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (3:1), несмотря на то, что после удаления раковой опухоли прошел 71 день.