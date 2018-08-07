Эрик Абидаль: "Барселона" не меняет философию, а просто адаптируется к трансферному рынку"

Технический секретарь "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что подписание 31-летнего Артуро Видаля не означает, что клуб меняет философию. Болельщики каталонцев привыкли к тому, что сине-гранатовые подписывают только молодых игроков.

- Вы говорите о философии, но были и другие игроки, которыми интересовалась "Барселона", – цитирует Marca Абидаля. - Думаю, мы должны адаптироваться и сделать команду максимально сильной. У тренера должны быть варианты. Не знаю, есть ли у нас план подписывать игроков быстро или нет. Если мы можем подписать игрока как можно быстрее, тем лучше, мы адаптируемся к ситуации и рынку.