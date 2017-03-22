Энрике Сересо: "Слова Диегу Косты? Позвоню ему, чтобы все уточнить"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо отметил, что он не понял слов, произнесенных нападающим "Челси" Диегу Костой. В одном из интервью экс-форвард мадридцев заявил, что хотел вернуться в "Атлетико" летом 2016 года, но его попросили подождать, на что он ответил отказом.

– Слова Косты? Не знаю, что он имел в виду, но я позвоню ему, – цитирует Marca Сересо. – Диегу комфортно чувствовал себя в нашем клубе. Некоторое время назад он хотел вернуться к нам. В любом случае, мы не закрываем перед бывшими игроками двери нашего коллектива, потому что "Атлетико" становится домом для всех, кто сюда приходит.