Энрике Сересо: "Политика - одно, а футбольный матч - совсем другое"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо в преддверии домашнего матча 8-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" призвал не смешивать политику и спорт. Он отметил, что в Мадрид приедет президент каталонского клуба.

- Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу приезжает в Мадрид, - приводит Marca слова Сересо. - Запланирован традиционный официальный обед. Думаю, наши болельщики понимают, что политика - это одно, а футбольный матч - совсем другое.

Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости автономного сообщества от Испании. Более 90% проголосовавших высказались за независимость Каталонии. После этого возник вопрос о том, где будет играть "Барселона", если Каталония добьется независимости.