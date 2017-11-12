Энрике Сересо: "Гризманн и сейчас входит в тройку лучших игроков мира"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо признал, что нападающий его команды Антуан Гризманн в начале сезона не в лучшей форме. Но он верит, что француз еще покажет свой уровень.

– Гризманну не очень везло в начале сезона, – цитирует Marca Сересо. – Но в конце предыдущего сезона он играл фантастически. И сейчас входит в тройку лучших игроков мира. Он молодой, поэтому у него больше перспектив, чем в двух других лучших. Возможно, сейчас он не на пике, но я убежден, что Антуан вернется быстро к своему уровню. Скоро он будет таким, каким мы все его знаем.