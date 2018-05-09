Энрике Сересо: "Гризманн должен определиться со своим будущим"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо признался, что его раздражают слухи о возможном переходе Антуана Гризманна в "Барселону". Он ранее утверждал, что француз останется в Мадриде.

– Гризманн должен определиться со своим будущим, но на данный момент он игрок "Атлетико". И точка, – цитирует El Golazo de Gol Сересо. – Я прекрасно понимаю Гризманна. Мы хотим, чтобы он оставался с нами. Это отличный игрок, который вместе с Месси и Роналду формирует тройку сильнейших в мире. Мы гордимся тем, что он с нами. "Атлетико" сейчас топ-клуб. Мы на втором месте в рейтинге, впереди "Барселоны", "Ливерпуля", "Баварии". Вторые!