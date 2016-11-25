Энрике Сересо: "Атлетико" в кризисе? Это лучшая команда в истории клуба"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо не считает, что на данный момент команда переживает не самый лучший период. Руководитель разочарован положением турнирной таблице чемпионата Испании, но уверен, что сейчас команда обладает лучшим составом в своей истории.

- "Атлетико" в кризисе? Мне бы хотелось быть в таких кризисах, - приводит Cadena Ser слова Сересо. - Безусловно, я расстроен нашим положением в турнирной таблице, потому что занимаемое место не соответствует силе команды. Но нам предстоит еще долгий путь. Я повторюсь, но сейчас у нас лучшая команда в истории "Атлетико".