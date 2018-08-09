Энцо Зидан: "Я испытываю давление с самого детства"

Полузащитник "Райо Махадаонда" Энцо Зидан отметил, что привык к давлению, связанному с его именем. Он признал, что от него требуют большего, сравнивая с легендарным отцом Зинедином Зиданом.

– Давление на меня оказывается с детства, и оно будет всегда, вряд ли что-то изменится, – цитирует Marca Зидана. – Но я стараюсь не обращать на это внимания, сконцентрироваться на совершенствовании своей игры. Люди всегда всех сравнивают, критикуют. От меня требуют большего под предлогом того, что я сын великого игрока.