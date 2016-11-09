18:48 | ФУТБОЛ — Испания

Энцо Перес: "Я не хотел травмировать Иньесту"

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Полузащитник "Валенсии" Энцо Перес подчеркнул, что не хотел травмировать хавбека "Барселоны" Андреса Иньесту, который получил повреждение в столкновении с аргентинцем. По словам Переса, он уже обсуждал этот эпизод с испанцем, и тот не держит на него обиды.

– Все нормально, – цитирует A Bola Переса. – За несколько недель до этого травму получил Пике – никто ничего не сказал. В воскресенье такой же прием сделали против Марселу – тоже все промолчали. С Иньестой произошла случайность. Андрес прекрасный игрок, он все понимает. Этот вопрос в прошлом, между нами все улажено. Я с ним говорил. Еще раз хочу сказать: у меня не было намерения кого-то травмировать.

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