Энцо Перес: "Я не хотел травмировать Иньесту"

Полузащитник "Валенсии" Энцо Перес подчеркнул, что не хотел травмировать хавбека "Барселоны" Андреса Иньесту, который получил повреждение в столкновении с аргентинцем. По словам Переса, он уже обсуждал этот эпизод с испанцем, и тот не держит на него обиды.

– Все нормально, – цитирует A Bola Переса. – За несколько недель до этого травму получил Пике – никто ничего не сказал. В воскресенье такой же прием сделали против Марселу – тоже все промолчали. С Иньестой произошла случайность. Андрес прекрасный игрок, он все понимает. Этот вопрос в прошлом, между нами все улажено. Я с ним говорил. Еще раз хочу сказать: у меня не было намерения кого-то травмировать.