Эммануэл Эменике: "Чемпионат Испании сложный, но я верю в свои силы"

Бывший нападающий "Спартака" Эммануэл Эменике, который стал игроком "Лас-Пальмаса", надеется на то, что сумеет проявить себя в чемпионате Испании. Форвард надеется забить как можно больше голов.

– Я перешел сюда, потому что много слышал о команде и ее игре. Я не выходил на поле из-за травмы, но сейчас чувствую себя хорошо, – приводит Completesportsnigeria.com слова Эменике. – Чемпионат Испании сложный, но я верю в свои силы и хочу играть как можно лучше. Мне не хочется говорить о конкретном количестве голов, но я бы хотел забить как можно больше.