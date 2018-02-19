Эмилио Бутрагеньо: "Нужно подождать, но, похоже, Марселу получил серьезную травму"

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо опасается, что защитник Марселу получил серьезную травму в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Предположительно, у бразильца повреждение подколенного сухожилия. Степень серьезности травмы будет определена после прохождения медобследования.

– Нам нужно подождать и посмотреть, что скажут врачи, – цитирует AS Бутрагеньо. – Но, похоже, новости плохие, очень плохие. В течение 48 часов мы узнаем точный диагноз и сколько времени ему придется пропустить.