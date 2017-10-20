Эмерик Ляпорт: "Испания больше интересуется мной, чем Франция"

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт признался, что пока не определился за какую сборную будет выступать. У него есть возможность выступать за Францию или Испанию.

- Один играет в "Челси", другой - в "ПСЖ". Я же играю в Бильбао, клубе, который, возможно, не очень известен во Франции, - цитирует L'Equipe Ляпорта. - Как-будто "Марсель" превосходит "Атлетик". У каждого свое мнение. Если честно, я думаю, что другим давали больше возможностей, чем мне. Часть меня - испанец, потому что я живу здесь в течение 8 лет. Но если я сделаю выбор в пользу сборной Испании, то только потому, что они заинтересованы во мне больше, чем Франция.