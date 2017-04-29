Эльяким Мангала: "В матче с "Валенсией" "Реалу" есть что терять"

Защитник "Валенсии" Эльяким Мангала в преддверии матча 35-го тура чемпионата Испании против "Реала" отметил, что команда вновь настроена обыграть мадридцев. Матч первого круга между командами на "Месталье" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

– Мы будем бороться с великим соперником на его же стадионе, – цитирует Marca Мангала. – "Реал" ведет борьбу за чемпионство, и ему, в отличие от нас, есть что терять. "Валенсия" мотивирована и хочет показать хороший футбол. Мы выиграли матч в первом круге и хотели бы повторить тот результат.

Напомним, что матч между "Реалом" и "Валенсией" состоится сегодня, 29 апреля, начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.