"Эльче" хочет арендовать Лунина у "Реала"

"Эльче" заинтересован в аренде новичка "Реала" голкипера Андрея Лунина, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, в украинце заинтересован спортивный директор "Эльче" Хорхе Кордеро. За команду играет его соотечественник защитник Иван Зотько. "Эльче" по итогам прошлого сезона завоевал путевку в сегунду - второй по силе испанский дивизион.

Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний вратарь в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".