"Эльче" хочет арендовать Лунина у "Реала"

"Эльче" заинтересован в аренде новичка "Реала" голкипера Андрея Лунина, сообщают испанские СМИ.
По данным AS, в украинце заинтересован спортивный директор "Эльче" Хорхе Кордеро. За команду играет его соотечественник защитник Иван Зотько. "Эльче" по итогам прошлого сезона завоевал путевку в сегунду - второй по силе испанский дивизион.
Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний вратарь в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/