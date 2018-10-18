01:42 | Футбол — Испания

Экс-тренер "Спартака" хочет работать в "Реале"

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Руководство "Реала" в ближайшее время может уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера. По информации Sport.es, Микаэль Лаудруп предложил мадридскому клубу свои услуги. 

54-летний датчанин тренировал "Спартак" с 2008 по 2009 год. Последним его местом работы был катарский "Аль-Райян". За "Реал" он выступал в качестве игрока с 1994 по 1996 год, на его счету 62 матча и 12 голов за мадридцев.

После восьми туров чемпионата Испании "Реал" идет на четвертом месте в чемпионате Испании, имея 14 очков.

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