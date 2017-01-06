23:49 | ФУТБОЛ — Испания

Экс-президент "Валенсии": "Невилл - худший тренер в истории футбола"

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Бывший президент "Валенсии" Пако Ройг назвал экс-наставника команды Гэри Невилла худшим тренером в истории футбола. Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил испанский клуб в декабре 2015 года, не имея опыта тренерской работы – после завершения карьеры игрока он работал экспертом на телевидении. В марте 2016-го специалист был отправлен в отставку. При Невилле "летучие мыши" выиграли лишь три из 16 матчей примеры.

– Что после этого можно сказать о действующих владельцах "Валенсии"?! – цитирует Daily Mail Ройга. – Пришел дилетант в лице Невилла, который в итоге стал худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел.

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Материалы REN-TV

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