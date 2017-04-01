09:08 | ФУТБОЛ — Испания

Экс-президент "Реала": "Пике? Всем давно известно, что он часто говорит глупости"

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Бывший президент "Реала" Висенте Болуда дал ответ защитнику "Барселоны" Жерару Пике, который в недавнем интервью заявил, что никогда не стал бы работать в мадридской команде, поскольку не разделяет ценностей клуба, ведущего нечестную борьбу. Также функционер выразил радость в связи с вероятным возвращением Рауля в мадридскую команду.

– Рауль – необыкновенный человек и страстный поклонник "Реала", – цитирует Marca Болуду. – Его обожают фанаты, у него был божественный дар. Думаю, со временем он будет готов к тому, чтобы стать президентом "Реала".

Пике? Всем давно известно, что он часто говорит глупости. Меня, например, его слова не задели. Их будто ребенок произнес. Как говорится, скажи мне, чем ты гордишься, и я скажу тебе, чего тебе не хватает.

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