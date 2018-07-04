Экс-президент "Барселоны" незаконно купил донорскую печень для Абидаля?

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель подозревается в незаконном приобретении донорской печени для Эрика Абидаля. Экс-защитнику каталонцев понадобилась пересадка печени в 2012 году, когда он боролся с раком.

Как сообщает El Confidencial, следователи, занимающиеся коррупционным делом Роселя, который находится под стражей, в процессе изучения его телефонных переговоров узнали, как он с кем-то обсуждает незаконное приобретение донорской печени для Абидаля.

Напомним, что публике было объявлено, будто донорскую печень предоставил двоюродный брат Абидаля.