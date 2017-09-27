Экс-наставник "Валенсии" возглавил "Лас-Пальмас"

Бывший главный тренер "Валенсии" Пако Айестаран стал наставником "Лас-Пальмаса", информирует клубная пресс-служба. 54-летний специалист сменил Маноло Маркеса, который подал заявление об отставке после поражения от "Леганеса" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Напомним, Маркес возглавил команду перед началом этого сезона. Под его руководством команда провела шесть матчей, одержав две победы и потерпев четыре поражения. На данный момент "Лас-Пальмас" занимает 15-е место в турнирной таблице.