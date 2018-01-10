Экс-наставник "Рубина" может возглавить "Реал Сосьедад"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия является главным претендентом на пост наставника "Реал Сосьедад", информирует Marca. Действующий тренер басков Эусебио Сакристан может быть отправлен в отставку в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент "Реал Сосьедад" занимает 12 место в чемпионате Испании.

Напомним, что Грасия возглавил "Рубин" в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 казанцы под руководством испанца заняли девятое место в чемпионате России и дошли до полуфинала Кубка страны. По итогам сезона 47-летний тренер был отправлен в отставку.