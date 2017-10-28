Экс-игрок "Волги" поддержал независимость Каталонии

Полузащитник мексиканского "Тампико" Марк Кросас поддержал независимость Каталонии от Испании. В пятницу региональный парламент объявил о выходе из состава королевства на основании референдума, проведенного 1 октября.

"Каталония свободна!" - написал Кросас в Твиттере. Также игрок вступил в спор со своими подписчиками, которые были не согласны с его мнением, указав на то, что власти Мадрида позволили полицейским жестко действовать против участников референдума.

Отметим, Кросас является воспитанником "Барселоны". Игрок не смог закрепиться в основной команде и выступал за "Селтик", "Лион", "Тенерифе", а также ряд мексиканских клубов. В сезоне-2011/12 защищал цвета нижегородской "Волги". Провел в составе команды 29 матчей.