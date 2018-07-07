Экс-игрок "Рубина" Лестьенн может продолжить карьеру во Франции

Агент полузащитника "Малаги" Максима Лестьенна Миккель Бек сообщил, что его клиент может продолжить карьеру во Франции. Бельгиец в сезоне-2016/17 выступал за "Рубин".

- Франция? Думаю, такой вариант возможен, - цитирует GFFN Бека. - Мы хотим найти правильный клуб для игрока. Он определенно хотел бы попробовать себя в лиге 1, без всяких сомнений. Что бы ни случилось в карьере Максима, мы всегда очень тщательно думаем. Когда мы вели переговоры с клубом из Катара, долго об этом думали. Когда вели переговоры с клубом из России, мы были уверены, что это правильно. Иногда все складывается, иногда все не получается. Футбол - забавный вид спорта.