Экс-игрок "Реала": "Приятен интерес со стороны "Барселоны"

Защитник "Депортиво" Хуанфран, которым интересуется "Барселона", сообщил, что хочет остаться в действующем клубе. Каталонцы находятся в поисках замены правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев. Несмотря на закрытое трансферное окно, "Барселоне" по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента из-за серьезного повреждения своего футболиста.

– Интерес со стороны "Барселоны" был, но официальных предложений мы не получали, – цитирует Marca Хуанфрана. – Судя по всему, каталонцы постараются приобрести другого игрока. Конечно, интерес со стороны такого клуба приятен, но у меня выбор небольшой, поэтому я с радостью останусь в "Депортиво".

Отметим, что права на 28-летнего Хуанфрана принадлежат "Уотфорду", но "Депортиво" имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. Любопытно, что игрок, начинавший карьеру в качестве крайнего полузащитника, не только является воспитанником "Реала", но и имеет в активе один официальный матч в составе "Королевского клуба".