Экс-игрок "Реала": "Переход в "Барселону"? Ситуация непростая"

Защитник "Депортиво" Хуанфран, которым интересуется "Барселона", сообщил, что не получал никаких официальных предложений о трансфере. Каталонцы находятся в поисках замены правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев. Несмотря на закрытое трансферное окно, "Барселоне" по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента из-за серьезного повреждения своего футболиста.

– Ситуация непростая, я не буду никого обманывать, – цитирует La Opinion de A Coruna Хуанфрана. – Не хочу говорить о том, есть ли ко мне интерес или это просто слух. Я сосредоточен на своей работе. Мои агенты не сообщали мне об интересе другой команды, так что я спокоен. На этой неделе было много информации, которая не лучшим образом повлияла на ситуацию.

Отметим, что права на 28-летнего Хуанфрана принадлежат "Уотфорду", но "Депортиво" имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. Любопытно, что игрок, начинавший карьеру в качестве крайнего полузащитника, не только является воспитанником "Реала", но и имеет в активе один официальный матч в составе "Королевского клуба".