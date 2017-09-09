Экс-игрок "Краснодара" Налду - в "старте" "Эспаньола" на дерби с "Барсой"

Стали известны составы "Барселоны" и "Эспаньола" на матч чемпионата Испании. С первых минут в составе "Эспаньола" появится бывший защитник "Краснодара" Налду. В "старт" "Барсы" вернулся игрок обороны Нелсон Семеду.

Полностью заявки комнд выглядят следующим образом:

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес, Деулофеу.

Запасные - Силлессен, Дембеле, Маскерано, Паулинью, Алькасер, Динь, Андре Гомеш.

"Эспаньол": Пау Лопес, Кариколь, Виктор Санчес, Эрмосо, Хави Фуэго, Дардер, Диоп, Пьятти, Херард Морено, Леу Баптистау.

Запасные - Д. Лопес, Наварро, Налду, С. Гарсия, Хурадо, Дидак, Рока.

Матч "Барселона" - "Эспаньол" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.