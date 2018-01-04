Экс-форвард сборной Колумбии сообщил о переходе Мины в "Барселону"

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья в Твиттере сообщил, что его соотечественник, защитник "Палмейраса" Йерри Мина перешел в "Барселону". После официального объявления 23-летний игрок обороны может стать первым новичком каталонцев в зимнее трансферное окно.

"Добро пожаловать в "Барселону", Йерри Мина", – написал Асприлья.

По данным СМИ, сине-гранатовые заплатят за Мину около 14 миллионов евро.