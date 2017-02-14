Экс-директор "Барселоны" – о Месси и Ибрагимовиче: "Два медведя не ужились в одной берлоге"

Бывший директор "Барселоны" Марк Ингла выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимовчи не смог адаптироваться в каталонском клубе из-за конфликта с форвардом Лионелем Месси. Швед выступал за сине-гранатовых с 2009 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что он покинул "Барсу" из-за ссоры с Хосепом Гвардьолой, который являлся главным тренером испанского гранда.

- Он зверь, машина, но рядом с ним была и другая машина, поменьше, - приводит Telefoot слова Инглы. - Два медведя не ужились в одной берлоге. Месси нужно было больше пространства, которое занимал Ибрагимович. Мне кажется, что между ними возникали небольшие разногласия.